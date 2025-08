Comment remplacer Adnane Abid ? Voici la composition probable du Standard pour recevoir Dender

Mircea Rednic doit remplacer Adnane Abid, victime d'une contracture. Nayel Mehssatou devrait être titularisé, mais il pourrait y avoir quelques ajustements dans l'entrejeu.

Deuxième rencontre de la saison, et première à domicile pour le Standard, qui recevra Dender ce samedi soir à Sclessin. Une joute lors de laquelle on pourrait voir quelques changements chez les Rouches par rapport au succès de samedi dernier face à la RAAL.

Pas en défense, cependant. Devant Matthieu Epolo, ce sont bien Alexandro Calut, Daan Dierckx, Josué Homawoo et Marlon Fossey qui devraient être reconduits. Ibe Hautekiet fera normalement partie du groupe, ce qui ne sera pas le cas de Boli Bolingoli, en phase de reprise, ni d’Henry Lawrence, opéré de l’appendicite la semaine dernière. David Bates sera également absent.

Qui pour remplacer Adnane Abid ?

Dans le cœur du jeu, Adnane Abid sera forfait. L’ancien joueur du Patro Eisden souffre d’une contracture au mollet et manquera cette rencontre. Comme dans la Tanière des Loups, Nayel Mehssatou devrait le remplacer et évoluer aux côtés de Marco Ilaimaharitra, tandis que la troisième pièce du triangle reste incertaine.

"La semaine dernière, je pensais faire jouer Karamoko, mais j’ai estimé que, sur le synthétique, Sahabo allait nous apporter davantage", nous a expliqué Mircea Rednic en conférence de presse ce vendredi. Pendant le stage, Léandre Kuavita a souvent évolué juste derrière l’attaquant et pourrait être une option. Dennis Ayensa aussi, ce qui poserait alors la question du flanc droit.

Car c’est l’ancien de l’Union qui y avait été aligné face à la RAAL. S’il devait occuper le poste de numéro 10, il pourrait laisser l’aile droite à Rafiki Saïd, qui n’évoluerait pas sur son côté préférentiel mais serait aligné en même temps que Tobias Mohr, à gauche. C’est cependant la première option que nous privilégions, avec un "jeune" au milieu et Ayensa à droite. En pointe, Thomas Henry sera évidemment titulaire. À noter qu'un système avec deux attaquants, Henry et Ayensa, reste possible. Mehssatou pourrait alors jouer sur un côté.

La composition probable du Standard contre Dender : Epolo - Fossey, Homawoo, Dierckx, Calut - Ilaimaharitra, Mehssatou, Sahabo - Mohr, Ayensa, Henry.

Banc probable : Pirard, Olivier, Hautekiet, Leunga Leunga, Karamoko, Kuavita, Saïd, Mitongo, Gboua.