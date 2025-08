🎥 Les larmes de José Mourinho après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

Fenerbahçe affronte Feyenoord cette semaine en qualifications de la Champions League. Mais la conférence de presse de José Mourinho a surtout été marquée par les larmes du coach portugais.

Le football portugais est en deuil depuis ce mardi : Jorge Costa, ancien capitaine du FC Porto passé par le Standard de Liège en fin de carrière, est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. Une nouvelle qui a particulièrement ému José Mourinho, son coach à Porto, avec qui il a gagné la Ligue des Champions.

En conférence de presse, à la veille de Feyenoord-Fenerbahçe en qualifications pour la C1, José Mourinho a ainsi fondu en larmes au moment d'évoquer la mémoire de Costa. "Une partie de mon histoire s'est envolée. Jorge était de ceux qui mettaient de l'ordre et permettaient au coach de faire son travail", se rappelle le Special One.

"Je suis très triste, et je pense à sa famille, à ses enfants que j'ai connus tout petits. Mais si Jorge avait pu me dire quelque chose, ça aurait été de donner cette conférence de presse et de parler football. Nous avons du travail aujourd'hui et demain, nous pourrons pleurer", a conclu Mourinho.

Jorge Costa était directeur sportif du FC Porto, et s'est effondré lors d'une séance d'entraînement des Dragons, sans pouvoir être ranimé.

Icône de Porto, Costa y a passé toute sa carrière à l'exception de prêts dans sa jeunesse (et à Charlton en 2001-2002). Peu de temps après le point culminant de sa carrière, à savoir la Ligue des Champions remportée en 2004, Costa a signé au Standard en compagnie de Sergio Conceiçao, lors de la saison 2005-2006.