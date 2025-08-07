C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

L'accord est total entre le Stade de Reims, le Racing Genk et Junya Ito. Le Japonais, champion avec les Limbourgeois en 2019, va faire son retour en Jupiler Pro League.

Depuis plusieurs semaines, le Racing Genk prépare le retour d’un ancien de la maison. Encore titulaire avec le Stade de Reims la saison dernière, lors de laquelle il a disputé 39 matchs pour un total de 3 200 minutes, Junya Ito est depuis quelque temps proche d’un retour dans le Limbourg.

Les discussions, entamées dès la fin de la saison dernière, se sont accélérées ces derniers jours. Il y a une petite semaine, Genk avait même déjà trouvé un accord personnel avec Ito et tentait de s'entendre avec Reims.

Accord total pour le retour de Junya Ito au Racing Genk

Ce serait désormais chose faite, selon les informations de Het Laatste Nieuws. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs, autour d’une indemnité avoisinant les 2,8 millions d’euros.

L’ailier droit japonais, champion de Belgique en 2019 avec Genk, vainqueur de la Coupe de Belgique en 2021 et vice-champion cette année-là, arrivera en Belgique en fin de semaine et passera sa visite médicale ce vendredi.

Un superbe coup pour les Limbourgeois, qui récupèrent à moindre coût un joueur vendu 10 millions d’euros en 2022 et qui a encore de belles choses à offrir. La saison dernière, Ito a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en Ligue 1. Sa valeur est encore estimée à six millions d’euros par Transfermarkt.