Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Andi Zeqiri tente de trouver un nouveau club cet été pour quitter Genk. L'attaquant suisse avait été prêté la saison dernière au Standard de Liège, mais il est retourné dans le club limbourgeois à l'issue de son prêt.

Au cours des deux dernières saisons, Andi Zeqiri n’a obtenu de clarté sur son avenir qu’à la toute fin du mercato. En septembre 2023, il avait quitté Brighton pour rejoindre Genk, avant d’être prêté un an plus tard au Standard. À Liège, il a inscrit dix buts toutes compétitions confondues, ce qui avait marqué les esprits.

Mais une signature définitive chez les Rouches n’a pas abouti, en grande partie à cause de son salaire élevé et du fait que la nouvelle direction du club n’a pas pu lever l’option d’achat. Zeqiri espérait poursuivre son aventure en bord de Meuse, mais cela n’a finalement pas été possible.

Entraînement individuel

De retour à Genk, il a entamé la préparation estivale, mais il est rapidement apparu qu’il ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur Thorsten Fink. Zeqiri n’a pas disputé la moindre minute en préparation et n’a pas été repris pour les deux premières journées de championnat.

Ses semaines sont désormais rythmées entre des entraînements avec le groupe et des séances individuelles, souvent à Bruxelles, pour maintenir sa condition physique tout en cherchant un nouveau club, selon L’Avenir. À un mois de la fin du mercato, il reste pourtant calme, espérant un déblocage de sa situation dans les derniers instants.

Un transfert serait également crucial en vue des prochaines qualifications pour la Coupe du monde. L’international suisse souhaite se montrer afin de pouvoir prétendre à une place pour le Mondial. Ce week-end, il pourrait d’ailleurs suivre attentivement l’affiche entre ses deux anciens clubs : Genk et le Standard.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (10/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Andi Zeqiri

Plus de news

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

15:30
"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

15:00
KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir Analyse

KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Baouf - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Baouf - Ordonez

14:00
"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

14:20
Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester" Réaction

Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester"

13:40
1
OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

14:00
L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

13:20
OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

13:00
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

12:40
Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ? Réaction

Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ?

12:00
📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

12:20
Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

10:30
Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

11:00
Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

10:00
5
Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

09:30
Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

08:00
🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

23:00
Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

09:00
Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

08:30
Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

07:00
Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

07:40
Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

20:30
"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

07:20
C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

19:40
Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir

Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir

06:30
Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi Réaction

Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi

23:20
C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

21:40
Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol Réaction

Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol

22:30
Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

22:00
Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

22:45
Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

21:55
Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

19:00
Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

21:40
Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara Réaction

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

21:05
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 09/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 09/08 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 09/08 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved