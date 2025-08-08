Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Andi Zeqiri tente de trouver un nouveau club cet été pour quitter Genk. L'attaquant suisse avait été prêté la saison dernière au Standard de Liège, mais il est retourné dans le club limbourgeois à l'issue de son prêt.

Au cours des deux dernières saisons, Andi Zeqiri n’a obtenu de clarté sur son avenir qu’à la toute fin du mercato. En septembre 2023, il avait quitté Brighton pour rejoindre Genk, avant d’être prêté un an plus tard au Standard. À Liège, il a inscrit dix buts toutes compétitions confondues, ce qui avait marqué les esprits.

Mais une signature définitive chez les Rouches n’a pas abouti, en grande partie à cause de son salaire élevé et du fait que la nouvelle direction du club n’a pas pu lever l’option d’achat. Zeqiri espérait poursuivre son aventure en bord de Meuse, mais cela n’a finalement pas été possible.

Entraînement individuel

De retour à Genk, il a entamé la préparation estivale, mais il est rapidement apparu qu’il ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur Thorsten Fink. Zeqiri n’a pas disputé la moindre minute en préparation et n’a pas été repris pour les deux premières journées de championnat.

Ses semaines sont désormais rythmées entre des entraînements avec le groupe et des séances individuelles, souvent à Bruxelles, pour maintenir sa condition physique tout en cherchant un nouveau club, selon L’Avenir. À un mois de la fin du mercato, il reste pourtant calme, espérant un déblocage de sa situation dans les derniers instants.

Un transfert serait également crucial en vue des prochaines qualifications pour la Coupe du monde. L’international suisse souhaite se montrer afin de pouvoir prétendre à une place pour le Mondial. Ce week-end, il pourrait d’ailleurs suivre attentivement l’affiche entre ses deux anciens clubs : Genk et le Standard.