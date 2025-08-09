OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat de trois ans à un jeune talent qui impressionne déjà beaucoup

Anderlecht a offert un contrat pro à Jamie Vandierendonck, arrière gauche de 15 ans promis à un bel avenir, avec l'objectif de le faire évoluer jusqu'en équipe première.

C'est officiel, Jamie Vandierendonck a signé un contrat jusqu’en 2028, preuve de la confiance placée en son avenir. Il est réputé pour sa vitesse, ses qualités techniques et ses centres précis, des atouts qui le distinguent comme arrière offensif.

Sur le site du club, on souligne sa capacité à renforcer l’équipe grâce à ses impulsions offensives. Cela s’inscrit dans la tendance actuelle où les arrières ne se contentent plus de défendre, mais deviennent également des maillons essentiels du jeu offensif.

Le jeune joueur a déjà été associé aux plus grands talents belges nés en 2009 et 2010. Le mois dernier, il a figuré dans la série NEXT GEN, une plateforme qui met en lumière les joueurs les plus prometteurs de cette génération. Une preuve supplémentaire qu’il attire l’attention bien au-delà d’Anderlecht.

Le sélectionneur national élogieux

L’entraîneur national des U15, Alexis Bradfer, s’est montré élogieux à l’égard de Vandierendonck, allant jusqu’à le qualifier de meilleur arrière qu’il ait jamais vu à cet âge. Un tel compliment de la part d’un coach expérimenté souligne les qualités exceptionnelles de Jamie et ouvre la porte à de futures sélections nationales de jeunes, voire à des opportunités internationales.

Vandierendonck débutera la saison avec les U16 d’Anderlecht, où il poursuivra sa progression. Il s’agit d’une étape logique dans son parcours au sein des équipes de jeunes, lui permettant de continuer à se mesurer à des joueurs de son âge et de se préparer à rejoindre les Futures.