"Très déçu par Fink" : la sortie de l'entraîneur de Genk contre l'Antwerp fait débat

Photo: © photonews

Genk attend toujours sa première victoire. Après une défaite 1-2 à Bruges et un partage 1-1 contre l'Antwerp, l'entraîneur Fink a critiqué le jeu adverse.

Le KRC Genk n’a toujours pas décroché de victoire cette saison. Les Limbourgeois ont livré un bon match contre le Club de Bruges, mais se sont inclinés 1-2. Le week-end dernier, ils ont dû se contenter d’un partage 1-1 face à l’Antwerp.

Genk a eu beaucoup de mal face au bloc bas de l’Antwerp. Après le match, l’entraîneur Thorsten Fink a choisi de le faire remarquer au coach anversois, Stef Wils.

Johan Boskamp non plus ne comprend pas. "Je dois dire que je suis très déçu par Fink à cause de sa réaction après le match contre l’Antwerp. Il n’a pas à se mêler de la tactique de l’adversaire", a t-il déclaré dans Het Belang van Limburg.

"Un entraîneur doit s’occuper de son équipe, tout simplement. Je comprends que ce soit frustrant pour lui, car après la pause, son équipe n’a pas réussi à désorganiser l’Antwerp."

"Mais il ne doit pas évacuer cette frustration en critiquant le jeu de l’adversaire. Ce n’est pas comme ça qu’il va se faire apprécier de ses collègues. Heureusement, Stef Wils a réagi avec beaucoup de sérénité", a conclu Boskamp.

Suis Standard - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (10/08).

