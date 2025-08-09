Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

Nilson Angulo vit son meilleur été depuis son arrivée à Anderlecht. L'Équatorien de 22 ans, recruté en 2022 en provenance du LDU Quito pour 2 millions d'euros, associe désormais son instinct et sa technique bien connus à une nouvelle arme : l'efficacité.

Besnik Hasi a déjà expliqué à plusieurs reprises ce qui fait la différence : il a une réelle confiance en lui. La saison dernière, Hasi l’avait même aligné à un poste inhabituel pour lui, celui de piston, ce qui a affûté ses qualités défensives. Aujourd’hui, Angulo bénéficie de plus de liberté, mais il sait aussi que Hasi peut lui parler sévèrement si nécessaire. "Si l’entraîneur se fâche, c’est pour m’aider. Il peut me passer un savon", confie-t-il dans HLN.

Malgré sa progression et l’enthousiasme croissant des supporters, Angulo reste lucide quant à son avenir. "J’ai encore un contrat jusqu’en 2027 et je suis sûr à 99 % que je reste", assure-t-il. Aucune négociation n’est en cours avec d’autres clubs, et le plaisir qu’il prend dans son rôle actuel à Anderlecht semble, pour l’instant, le maintenir solidement ancré à Bruxelles.

Le chemin jusqu’ici n’a pourtant pas été exempt de doutes. Angulo admet avoir déjà pensé à partir, surtout durant les premières années difficiles, lorsqu’il se sentait seul et que les performances ne suivaient pas. Mais grâce à son travail acharné et au soutien de coéquipiers comme Luis Vázquez et Huerta, il parvient aujourd’hui à s’imposer.

Biglia comme mentor

Le lien avec Hasi joue un rôle clé dans cette réussite. L’entraîneur croit en lui, même lors de matchs moins réussis, et l’accompagne de près sur le plan de la finition. Avec l’arrivée de Lucas Biglia comme mentor, Angulo se sent encore mieux entouré, tant sportivement que mentalement. "Je peux même lui confier des choses personnelles", avoue-t-il.

Fort de son nouveau statut, de son efficacité accrue et de sa place de titulaire, Angulo espère désormais contribuer à l’objectif ultime : ramener enfin un trophée à Anderlecht après huit ans d’attente. "Il est trop tôt pour en parler, mais c’est notre grand objectif. Les supporters le méritent", conclut-il avec détermination.