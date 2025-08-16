Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette
Photo: © photonews

Norman Bassette n'apparaît une nouvelle fois pas sur la feuille de match ce samedi pour le déplacement de Coventry à Derby County. Déjà écarté lors des précédentes rencontres, l'attaquant belge de 20 ans voit sa situation se compliquer. Plus que jamais, un départ semble se profiler.

Après avoir achevé sa formation à Caen, Norman Bassette s’était imposé comme un espoir du football belge, que ce soit chez les jeunes caennais ou avec les Diablotins. Son prêt à Malines avait confirmé son potentiel et ouvert la voie à un transfert définitif. L’été dernier, Coventry City avait déboursé 2,7 M€ pour attirer l’attaquant originaire d’Arlon.

Mais son adaptation en Championship s’est avérée compliquée. En 29 apparitions, Bassette n’a cumulé qu’un peu plus de 1 100 minutes de jeu — soit en moyenne 37 minutes par match — pour deux buts et une passe décisive. Trop peu pour franchir un véritable cap.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’avant-centre semblait déjà en quête d’un nouvel élan. En début de mercato, Anderlecht et le Standard se sont renseignés sur sa situation avant d’opter pour d’autres profils, sans pour autant l’oublier totalement.

Écarté par Lampard, Norman Bassette doit quitter Coventry

La situation s’est encore tendue ces dernières semaines. Absent lors de la première journée de championnat face à Hull City, puis non convoqué pour la réception de Luton Town en EFL Cup, Bassette n’apparaît pas non plus dans le groupe retenu par Franck Lampard pour le déplacement à Derby County ce samedi.

Un signe qui ne trompe pas : un départ semble bel et bien se profiler pour le joueur de 20 ans. Le FC Utrecht, dirigé par l’ancien entraîneur du Standard Ron Jans, a déjà manifesté son intérêt. Reste désormais à savoir où Bassette trouvera un point de chute. Car pour poursuivre sa progression, une seule priorité s’impose : retrouver du temps de jeu régulier.

