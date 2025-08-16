L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht
Guillaume Gillet, ancien joueur d'Anderlecht et ancien entraîneur des RSCA Futures, garde de son passage en tant que T1 à Neerpede des sentiments mitigés. Il a beaucoup appris, mais est revenu au mauvais moment chez les Mauves.

Les circonstances dans lesquelles il travaillait étaient particulièrement difficiles selon Gillet. "Avec Jesper Fredberg et Brian Riemer, il n'y avait que l'équipe première qui était prise en compte. Les Futures et Neerpede ne les intéressaient pas du tout. J'ai eu une réunion avec Fredberg, seulement à la fin de la saison, et j'ai même dû me battre pour cela", déclare-t-il à Sudpresse.

A posteriori, il réalise qu'il aurait peut-être dû mettre plus l'accent sur la communication entre toutes les parties. Cependant, il garde des souvenirs positifs : "Je suis fier d'avoir travaillé avec des joueurs qui performent maintenant au plus haut niveau, comme Camara, Stassin, Engwanda, Sadiki et Degreef".

Sa porte reste ouverte

Gillet n'était certainement pas opposé à un retour à Anderlecht. "J'ai essayé de contacter Besnik Hasi, avec qui j'ai beaucoup travaillé au Sporting et à l'Olympiacos. J'admire son approche et j'aurais aimé collaborer avec lui, surtout dans mon club. Mais malheureusement, cela ne s'est pas concrétisé".

Un rôle dans la formation des jeunes de Neerpede l'intéresse également. "Même avec les U13, U14 ou U15, je serais motivé pour accompagner de jeunes joueurs. Mais pour cela, le club doit évidemment le vouloir aussi."

Malgré les opportunités manquées, Gillet reste déterminé quant à son avenir. "Je veux absolument devenir entraîneur. Cette ambition ne me quitte pas". Pour l'heure, cela passe par un rôle d'adjoint de Sven Vermant à la tête des U19 belges.

