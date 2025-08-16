Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Genk a enfin enregistré sa première victoire de la saison, portée par une prestation éclatante de Zakaria El Ouahdi. L'arrière latéral a inscrit les deux buts limbourgeois sur la pelouse de l'OH Louvain, offrant ainsi à son équipe le répit dont elle avait tant besoin.

Il a même inscrit cinq des sept derniers buts de Genk en match officiel. "Je suis heureux de mes deux réalisations, mais surtout de cette première victoire", a déclaré El Ouahdi en souriant. "Espérons que cela marque le début d’une longue série, comme la saison dernière."

La Conference League ne suffit pas

Pour le joueur clé de Genk, le succès était attendu. "Nous n’avons jamais douté, car nous jouons un très bon football depuis des semaines. Il fallait simplement que cela se concrétise." Le soulagement était palpable, tant dans le vestiaire que chez les supporters présents.

Le regard se tourne désormais vers l’Europe. Genk est déjà assuré de participer à la première phase de la Conference League, mais jouera son barrage d'Europa League la semaine prochaine. "Nous allons maintenant nous concentrer sur les matchs contre Lech Poznan. Jusqu’ici, cela n’a pas encore été abordé, mais il est clair que nous voulons jouer au plus haut niveau européen. La Conference League reste toutefois d’un niveau inférieur."

Un départ de Zakaria El Ouahdi est-il encore possible ?

Un départ d’El Ouahdi semblait se dessiner cet été, mais il n’a pas (encore ?) eu lieu. Le joueur reste évasif. "Vous êtes surpris que je sois toujours là ? (rires) J’ai un contrat ici et, autant que je sache, je reste."

Il affirme ne pas être au courant de pistes concrètes. "Je n’ai connaissance d’aucune discussion avec d’autres clubs, donc pour le moment, il n’y a rien." Ses gestes et son sourire mystérieux alimentent toutefois les spéculations.

"(sourire) J’aime rire, c’est ma nature. Il ne faut pas y voir autre chose." On ne sait donc toujours pas avec certitude si El Ouahdi sera encore là après l’été, mais pour l’instant, l’essentiel est que Genk puisse enfin savourer la victoire.