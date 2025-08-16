Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis King Power Stadion @Den Dreef
| 0 réaction
Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Genk a enfin enregistré sa première victoire de la saison, portée par une prestation éclatante de Zakaria El Ouahdi. L'arrière latéral a inscrit les deux buts limbourgeois sur la pelouse de l'OH Louvain, offrant ainsi à son équipe le répit dont elle avait tant besoin.

Il a même inscrit cinq des sept derniers buts de Genk en match officiel. "Je suis heureux de mes deux réalisations, mais surtout de cette première victoire", a déclaré El Ouahdi en souriant. "Espérons que cela marque le début d’une longue série, comme la saison dernière."

La Conference League ne suffit pas

Pour le joueur clé de Genk, le succès était attendu. "Nous n’avons jamais douté, car nous jouons un très bon football depuis des semaines. Il fallait simplement que cela se concrétise." Le soulagement était palpable, tant dans le vestiaire que chez les supporters présents.

Le regard se tourne désormais vers l’Europe. Genk est déjà assuré de participer à la première phase de la Conference League, mais jouera son barrage d'Europa League la semaine prochaine. "Nous allons maintenant nous concentrer sur les matchs contre Lech Poznan. Jusqu’ici, cela n’a pas encore été abordé, mais il est clair que nous voulons jouer au plus haut niveau européen. La Conference League reste toutefois d’un niveau inférieur."

Un départ de Zakaria El Ouahdi est-il encore possible ?

Un départ d’El Ouahdi semblait se dessiner cet été, mais il n’a pas (encore ?) eu lieu. Le joueur reste évasif. "Vous êtes surpris que je sois toujours là ? (rires) J’ai un contrat ici et, autant que je sache, je reste."

Il affirme ne pas être au courant de pistes concrètes. "Je n’ai connaissance d’aucune discussion avec d’autres clubs, donc pour le moment, il n’y a rien." Ses gestes et son sourire mystérieux alimentent toutefois les spéculations.

"(sourire) J’aime rire, c’est ma nature. Il ne faut pas y voir autre chose." On ne sait donc toujours pas avec certitude si El Ouahdi sera encore là après l’été, mais pour l’instant, l’essentiel est que Genk puisse enfin savourer la victoire.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
OH Louvain
Zakaria El Ouahdi

Plus de news

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

14:00
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20
LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard Live

LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard

19:55
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

17:30
La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

19:00
Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

19:30
Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

18:03
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

18:30
"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

17:00
David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

07:40
Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00
"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

15:00
Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

15:30
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

12:00
Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

14:30
2
Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

22:47
Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

13:30
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

12:40
Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

12:20
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30
Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

10:00
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

09:30
Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

08:40
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

08:20
Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

07:20
Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

06:40
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved