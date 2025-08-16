"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

À l'Antwerp, l'avenir de Mahamadou Doumbia continue de faire parler. Le Malien de 21 ans s'est déjà fait remarquer la saison dernière et se met de plus en plus en évidence sur le marché.

Contre Louvain dimanche dernier, le jeune Mahamadou Doumbia (21 ans) a de nouveau montré ses qualités, en réussissant plusieurs actions individuelles et en transformant un penalty avec sang-froid.

Cependant, le jeune joueur estime que ce n’était pas sa meilleure performance sous le maillot de l'Antwerp, qu'il a déjà porté à 51 reprises en match officiel (sept buts, deux passes décisives). "Mon entrée en jeu contre Anderlecht, lors du match d’adieu de Mark van Bommel, était encore meilleure. Briller contre Anderlecht ou contre Louvain, ce n’est pas tout à fait la même chose", confie-t-il à la Gazet van Antwerpen. Ce jour-là, il avait délivré une passe décisive lors du succès 3-1 contre les Mauves, et avait surtout été l'auteur d'une grosse prestation.

Sa belle rencontre face à Louvain lui a valu de nombreuses réactions, mais un message a particulièrement marqué le jeune Malien. "'Tu as pris tes responsabilités. Il faut que tu fasses ça plus souvent', m’a dit mon père."

Garder la tête froide malgré les rumeurs de départ

Mahamadou Doumbia reste calme face aux rumeurs de départ, qui sont de plus en plus nombreuses. "Si je devais donner un pourcentage, je dirais cinquante-cinquante", admet-il concernant un éventuel transfert. "S’il se concrétise, je serai prêt."

Plus tôt cet été, Séville avait déjà formulé une offre, refusée par le club. Newcastle United et l’Eintracht Francfort – tous deux engagés en Ligue des Champions – ont également manifesté leur intérêt. Le Malien est conscient que ses bonnes performances font grimper sa valeur sur le marché. "C’est vrai, mais c’est justement maintenant que je dois garder la tête froide. Si je pense trop à un transfert, mon niveau en pâtira."

Pour l’heure, sa priorité reste Anvers. "L’essentiel, c’est de satisfaire le club et les supporters", conclut Doumbia. Reste à savoir si ce sera encore le cas après cet été au Bosuilstadion.