Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

Adem Zorgane enchaîne les prestations de haut niveau avec l'Union. Contre le Standard, la recrue algérienne a brillé avec une passe décisive.

L’Union Saint-Gilloise continue de rouler sur ses adversaires. Samedi soir, au Stade Joseph Marien, les Bruxellois ont balayé le Standard de Liège 3-0 et enchaînent avec une nouvelle victoire.

Parmi les hommes forts du moment, Adem Zorgane. Arrivé de Charleroi cet été, l’Algérien s’est de nouveau illustré. À l’heure de jeu, il a offert une passe décisive à Kevin Rodriguez pour le 2-0.

Contre Louvain, il avait offert une passe décisive. Face à La Gantoise, il avait marqué. Et contre le Standard de Liège, il a brillé avec une nouvelle offrande.

Mieux comprendre ses coéquipiers

Après le match, Zorgane est venu s'exprimer. "Quand tu arrives dans un nouveau club, il faut que tu gagnes la confiance des autres. Je comprends mieux comment mes coéquipiers jouent. Je me mets à la disposition de tout le monde. Je me suis bien adapté, à l’entraînement on travaille beaucoup sur ça. C’est pour ça qu’on a l’impression que ça fait longtemps que je suis dans l’équipe."

Modeste, il n’a pas voulu s’attarder sur ses chiffres. "Je ne pense jamais aux statistiques, l’assist est venu au bon moment. C’est dans ma nature, je préfère faire la passe que de tirer. On a su se procurer des occasions avant le premier but. Il y a eu un peu de relâchement après leur exclusion, mais dans l’ensemble on a su se créer beaucoup d’occasions."