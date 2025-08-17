"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite
L'apport de Kadri à Malines s'est révélé être un succès, même si l'entraîneur de La Gantoise souligne que l'Algérien a encore beaucoup de progrès à faire. Nous revenons sur les décisions de Leko avec les principaux intéressés.

Ivan Leko était heureux du jeu proposé par La Gantoise sur la pelouse de Malines. Cependant, toutes ses décisions n'ont pas porté leurs fruits. Lopes Da Silva, médian de formation aligné en défense, a commis une erreur sur l’ouverture du score. "Je prends la responsabilité de sa faute", a assumé Leko en conférence de presse.

"Nous l’avons placé à ce poste parce que certains joueurs ne sont pas encore prêts physiquement. Rassurez-vous, je sais que Da Silva est avant tout un milieu de terrain. Oui, j’aurais pu mettre Kotto, c’est un super gars, mais il avait commis trop d’erreurs lors des matchs précédents."

L’entrée en jeu de Kadri a en revanche été une vraie réussite : l’Algérien a délivré la passe décisive pour le 1-1. "Il a du potentiel, c’est un véritable meneur de jeu. Je ne suis pas stupide : qui ne voudrait pas aligner un joueur avec de telles qualités ? Mais il n’a fait que deux entraînements en deux mois. Sans condition physique, vous ne pouvez pas jouer en Belgique. Je suis déjà satisfait d’avoir un Kadri à 50 %. Il doit encore énormément travailler. En octobre, vous verrez un vrai bon Kadri", a prévenu le coach gantois.

Gandelman décisif à Gand

Sur ce centre de Kadri, Omri Gandelman a inscrit un superbe but de la tête. "C’était génial de débuter", a confié l’international israélien. "Je me sens en forme et je m’épanouis sous cette direction. J’attendais ma chance, surtout après une petite blessure pendant la préparation. Maintenant, je suis impatient de voir la suite de la saison."

Un but amer pour Rob Schoofs, milieu de Malines. "Gandelman était mon adversaire direct. C’est dommage. Je pense avoir bien défendu, mais sur une action précise, le ballon est parfaitement tombé dans mon dos." Le joueur malinois souligne par ailleurs la qualité de l’effectif gantois. "On dit facilement qu’ils n’ont pas beaucoup de solutions, mais leur équipe est loin d’être mauvaise. Ils ont fait entrer Kadri, et il a fait la différence."

Delorge veut convaincre

Aux côtés de Gandelman, Mathias Delorge a également eu sa chance après être resté sur le banc face à l’Union. "Comme tout footballeur, je veux toujours jouer", a-t-il expliqué.

"Quand vous ne jouez pas, vous êtes frustré. Certaines choses ne dépendent pas de vous. L’entraîneur a-t-il eu raison de ne pas me faire entrer ? C’est difficile à dire. L’équipe ne s’en est pas trop mal sortie. Mais je pense malgré tout pouvoir apporter quelque chose."

