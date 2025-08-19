Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire
Comme indiqué aujourd'hui par Het Nieuwsblad, Cédric Hatenboer ne semble pas proche d'une place au sein du noyau A d'Anderlecht. Il pourrait même être nécessaire de trouver une solution pour le reste de la saison car il n'a pas beaucoup de perspectives.

Le directeur sportif Olivier Renard n'est certainement pas ravi de la situation. Il avait en effet tout mis en oeuvre pour que Cédric Hatenboer choisisse le RSC Anderlecht plutôt qu'un géant néerlandais comme Feyenoord ou le PSV Eindhoven, et était très fier de sa réussite.

Hasi a d'autres exigences

"Cedric a suscité l'intérêt de plusieurs clubs, donc nous sommes très satisfaits qu'il ait choisi le projet du RSCA. Il a un profil intéressant, en tant que jeune milieu de terrain dynamique avec un gros volume de jeu. Nous avons hâte de l'intégrer dans l'équipe à partir de l'été", avait déclaré Renard à l'époque.

David Hubert était à l'époque encore l'entraîneur, et il était totalement favorable à sa venue. Le milieu de terrain défensif pourrait apporter de la vitesse, une belle technique et un jeu vertical. À la surprise générale, Anderlecht continuait cependant à recruter des milieux de terrain. Nous avions déjà écrit le mois dernier que dans le clan Hatenboer, cela posait problème.

Le plus créatif, mais pas le plus solide

Avec Enrick Llansana et Nathan Saliba, Anderlecht s'offrait même deux milieux de terrain défensifs supplémentaires, alors que Nathan De Cat doit également éclore cette saison. Où placer Hatenboer ? Nulle part, en l'état, si ce n'est en U23. Hasi n'est pas fan du profil du Néerlandais.

Première et principale priorité de l'Albanais : il veut des joueurs solides dans les duels. C'est là qu'Hatenboer a encore beaucoup de progrès à faire selon lui. Pourtant, il serait le plus créatif des quatre, mais les trois autres sont plus solides sur leurs appuis.

Cela pose problème, car à 20 ans, Hatenboer, n'est pas venu à Anderlecht pour passer toute une saison avec les Futures. Son entourage est furieux. Ils pourraient, s'il n'y a pas de perspectives offertes, insister pour un prêt.

Cédric Hatenboer a toutefois signé un contrat avec Anderlecht jusqu'en 2029 et il ne doit donc pas du tout être considéré comme barré pour l'avenir chez les Mauves. Après tout, Pär Zetterberg avait également été prêté à Charleroi...

