Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

L'information est officielle, Vetle Dragsnes quitte le Sporting Charleroi pour Brann. Il a disputé 73 rencontres officielles pour les Zèbres.

Le mercato du Sporting Charleroi n'est pas encore terminé. Ce mardi, nous apprenions que le latéral droit algérien Kevin Van Den Kerkhof est sur le point de rejoindre le club carolo.

Mais dans le sens des départs, il y a également du mouvement. Alors qu'Anthony Descotte est sur le point d'être à nouveau prêté aux Pays-Bas, le défenseur latéral gauche Vetle Dragsnes quitte le club définitivement.

Vetle Dragsnes quitte Charleroi pour Brann

Après avoir disputé 73 rencontres officielles avec les Zèbres, le joueur de 31 ans s'engage à Brann, dans son pays d'origine : la Norvège. L'information a été confirmée par Charleroi ce mardi dans un communiqué.

"Arrivé en août 2023 en provenance de Lillestrøm SK (Norvège), Vetle aura porté durant deux saisons les couleurs des Zèbres, disputant 73 rencontres officielles, pour un total de 4 buts et 4 passes décisives. On retiendra notamment son superbe but face au RWDM lors de la saison 23/24, une splendide retournée acrobatique, ainsi que sa réalisation face à Louvain lors de la première journée de la saison 25/26, d’un geste similaire."

"Respectueux, combatif et constant dans ses prestations, Vetle aura été un véritable atout de la défense carolo. Le Sporting tient à le remercier pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !", a déclaré le club. Mardochée Nzita est désormais plus que jamais le latéral gauche titulaire des Zèbres.