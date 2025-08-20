"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera

"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera
Mons vit une révolution en cette fin d'intersaison. L'ancien adjoint Hubert Lemaire est revenu sur sa démission et sur les remous qui agitent le club.

Les nouveaux investisseurs n'ont pas tardé à installer leurs hommes à la tête du RAEC Mons. Le directeur sportif Manu Ferrera a dû faire ses valises, de même que son frère Emilio, qui n'aura donc pas pu coacher le moindre match officiel sur le banc des Dragons.

Le directeur sportif Simon Van Kerckhoven est revenu pour Télé-MB sur ces deux départs soudains : "Ça a été une décision très difficile. Manu et Emilio sont très appréciés ici. Leur travail n'est pas remis en cause : l'équipe est prête. Que ce soit physiquement ou en matière de jeu. On les remercie pour cela".

Un changement de régime très abrupt

Pourquoi dès lors ne pas leur laisser la moindre chance ? Le nouvel homme fort du club, arrivé il y a un mois, s'explique : "On doit penser au projet à long terme. Il n'y a jamais de bon timing pour annoncer une telle décision".

Une décision qui a déjà des conséquences : Hubert Lemaire, arrivé après plus de 20 ans d'expérience avec les jeunes d'Anderlecht, a démissionné. Il était arrivé pour épauler Emilio Ferrera et a lui-même choisi de ne pas poursuivre l'aventure sous les ordres du nouvel entraîneur George Boateng : "J'ai des valeurs. Continuer avec d'autres personnes que celles avec qui je m'étais engagé allait contre ces valeurs", explique-t-il.

L'ancien mentor des jeunes d'Anderlecht regrette la tournure des événements : "C'est triste d'en arriver là. Je ne sais pas où Mons va. Je ne sais pas. Mais je souhaite pour la région que ça ne soit pas un fiasco".

