"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

Photo: © photonews

Le Sporting d'Anderlecht affrontera l'AEK Athènes ce jeudi soir, sans Jan-Carlo Simic. Le défenseur serbe n'est pas dans le groupe... et peut se préparer à un départ !

Que se passe-t-il avec Jan-Carlo Simic ? Très en vue la saison dernière, le défenseur central serbe a manqué le match à domicile contre Häcken, le déplacement au Sheriff Tiraspol et est resté sur le banc au Cercle de Bruges.

Formé à Stuttgart et à l’AC Milan, le joueur de 20 ans souffre d’une légère blessure au ligament médial du genou, mais ce n’est pas la seule raison, selon nos confrères du Nieuwsblad.

En effet, Jan-Carlo Simic s’était rendu très populaire la saison dernière grâce à sa passion, son dévouement et son travail défensif, mais il ne se distinguerait plus à l’entraînement.

Anderlecht voudrait vendre Jan-Carlo Simic

Besnik Hasi serait perplexe quant à son cas, malgré le profil jugé idéal du joueur. Toujours selon le Nieuwsblad, le Sporting d’Anderlecht envisagerait donc une grosse vente de son défenseur central.

Une "grosse" vente, car la direction bruxelloise souhaite encore récupérer environ quinze millions d’euros sur ses transferts sortants, et Jan-Carlo Simic pourrait en être la principale source. Aucune offre n’est sur la table pour le moment, mais le RSCA compte bien le vendre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été fréquemment absent depuis le début de saison : Anderlecht ne veut pas prendre le risque d’aggraver sa blessure.

Jan-Carlo Simic ne fait donc pas partie du groupe mauve pour affronter l’AEK Athènes ce jeudi soir et il n'est pas impossible qu'il ait déjà joué son dernier match pour le RSCA. Moussa N'Diaye manquera aussi la rencontre.

Jan-Carlo Simic

