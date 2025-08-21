Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Jackon Muleka a quitté l'Arabie Saoudite très peu de temps après y avoir signé à titre définitif. L'attaquant congolais sait désormais où il évoluera cette saison.

La saison passée, l'ancien attaquant du Standard Jackson Muleka (25 ans) était prêté par le Besiktas Istanbul à Al-Kholood, en Arabie Saoudite. Après avoir inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives, le Congolais avait été acheté par le club saoudien, contre 1,5 million d'euros.

Mais à peine cette option d'achat levée, Jackson Muleka a claqué la porte d'Al-Kholood. La faute à des retards de paiements récurrents : Le Soir rapportait que l'ex-Rouche n'avait plus été payé depuis plusieurs mois et avait décidé de porter plainte contre son désormais ex-club.

Al-Kholood ne fait en effet pas partie des clubs saoudiens soutenus par le PIF (le fonds d'investissement saoudien), et est loin d'avoir les moyens financiers des plus grands clubs du pays. La direction avait même demandé à Muleka de baisser son salaire, ce qu'il a refusé.

En attendant, l'ancien attaquant du Standard a trouvé un nouveau défi. C'est Konyaspor qui a profité de l'occasion pour s'offrir les services de Muleka. Il y a signé un contrat de deux saisons, a annoncé le club de D1 turque.

Jackson Muleka connaît bien la Turquie, ayant porté les couleurs de Kasimpasa (14 matchs, 12 buts) et Besiktas (80 matchs, 15 buts) après son passage au Standard de Liège (54 matchs, 15 buts, 4 assists).