La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut mettre prématurément fin à sa collaboration avec Tom Vandenberghe. Le portier de 33 ans était arrivé en provenance de Courtrai au mois de janvier.

Tom Vandenberghe a été recruté en début d’année civile pour remplacer Daniel Schmidt, parti à l’époque au Japon. Le gardien de 33 ans avait signé un contrat jusqu’à la mi-2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Cependant, selon Transferfeed, Tom Vandenberghe figure déjà sur la liste des transferts des Buffalos. Le club serait activement à la recherche d’une solution, le portier n’ayant pas répondu aux attentes.

La saison dernière, il n'a joué qu'à de très rares occasions (13 matchs, 35 buts encaissés) et n’a pas réussi à s’imposer comme une valeur sûre dans l’effectif. Son temps de jeu limité, combiné au retour de Davy Roef dans les cages, a encore affaibli sa position.

Tom Vandenberghe déjà sur le départ de La Gantoise

En interne, des doutes sont apparus quant à son rôle, surtout au regard des ambitions sportives du club en Jupiler Pro League. Gand explore actuellement les possibilités d’un départ lors du mercato estival.

Un transfert définitif comme un prêt restent des options envisageables. Des discussions auraient été entamées avec certains clubs intéressés, mais aucun accord concret n’a encore été conclu.

Pour Vandenberghe, il s’agit d’un tournant brutal dans sa carrière. Après une période stable à Courtrai et un transfert prometteur à Gand, il semble désormais contraint de chercher un nouveau défi.