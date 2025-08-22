De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

Cinq journées déjà, et toujours pas de football belge chez VOO, Proximus, Orange, TV Vlaanderen et Telenet : les négociations avec DAZN restent bloquées, alerte l'expert en droits médiatiques Leander Monbaliu (LaSource).

Beaucoup de personnes sont déjà passées à l’application DAZN, car c’est la seule manière de suivre leur club préféré. "Chaque client qui bascule est probablement perdu à jamais", a déclaré Leander Monbaliu dans HLN. "Les reconquérir coûte une fortune et est pratiquement impossible."

Selon lui, on approche d’un point de bascule : "Il arrivera un moment où les principaux fans de football seront déjà partis. À ce stade, un accord coûteux avec DAZN devient beaucoup moins intéressant pour les opérateurs télécom."



Des collaborations créatives ?

Ce scénario ferait chuter drastiquement la valeur du football belge pour les opérateurs classiques. "Ils ne peuvent plus compenser la perte de clients et perdent ainsi leur position de négociation", estime-t-il.

Mais la situation pourrait aussi évoluer rapidement. "Si un opérateur conclut un accord avec DAZN, un effet boule de neige pourrait se produire et les autres devront suivre", prédit Leander Monbaliu.

Des solutions alternatives restent également envisageables, selon lui : "Des collaborations créatives avec d’autres plateformes de streaming ou de nouveaux acteurs sont tout à fait possibles."