"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN
Photo: © photonews

L'ancien grand footballeur Paul Van Himst exprime son inquiétude face à la manière dont le football belge est diffusé via la plateforme de streaming DAZN.

Paul Van Himst, figure emblématique du football belge, a exprimé sa frustration dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. En cause, la difficulté d’accéder aux matchs en direct depuis le passage de la Jupiler Pro League sur DAZN.

Installer une application

"Je vais devoir trouver un moyen pour revoir les matchs d’Anderlecht à l’extérieur ou d’autres rencontres du championnat sur ma télévision", a expliqué Van Himst. Il a avoué qu’il ne pouvait pas faire ça sans ses petits-enfants.

Lire aussi… "C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

L’ancien Diable Rouge a insisté sur le fait qu’il n’était pas capable d’installer lui-même des applications sur son appareil. "Je suis devenu trop vieux pour ça", a-t-il confié.

Se sentir abandonné

Van Himst a regretté que les émissions de résumés aient disparu de la télévision. Selon lui, beaucoup de personnes de sa génération rencontrent de grandes difficultés pour suivre le football. "Il faut presque être un technicien pour savoir comment s’y prendre", a-t-il lancé.

"Je me sens un peu abandonné", a-t-il déclaré. "Il faudrait mieux organiser les choses pour que tout le monde puisse continuer à suivre le football."

