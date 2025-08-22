Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

Après un début de compétition sans faute, le SK Beveren se déplace ce samedi sur la pelouse du RWDM Brussels pour le choc de la troisième journée de la Challenger Pro League. Forts de deux victoires en deux rencontres, les Waeslandiens espèrent conserver leur bilan parfait.

Le SK Beveren a parfaitement lancé sa saison avec deux victoires en deux rencontres. Les Waaslandiens se sont d'abord imposés sans trembler sur le terrain de Lierse (0-2), avant de confirmer à domicile face aux jeunes de Genk (1-0).

Dans ce deuxième match, c'est Mathis Servais qui a endossé le rôle de sauveur. Le milieu offensif a inscrit l'unique but de la partie sur coup franc direct, démontrant une nouvelle fois son importance dans le dispositif de l'entraîneur Marink Reedijk.



Mathis Servais évoque les rumeurs de transfert

Ses performances n'ont évidemment pas échappé aux recruteurs. Depuis plusieurs semaines, son nom circule dans la colonne des transferts, avec notamment le Standard de Liège parmi les clubs intéressés. Mais pour l'heure, le joueur coupe court aux rumeurs : "Je suis à ma place ici et je veux obtenir des résultats avec Beveren", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Ancien de Charleroi et du Club de Bruges, Servais semble donc privilégier la stabilité, même si le mercato réserve toujours son lot de surprises.

En attendant, Beveren peut compter sur lui pour poursuivre sa bonne dynamique. Le déplacement au RWDM Brussels ce week-end servira déjà de premier test grandeur nature pour le médian offensif de 20 ans, comme pour tout le SK Beveren.