Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4284

Le Sporting d'Anderlecht attend énormément de Yasin Özcan. Le défenseur prêté par Aston Villa doit renforcer l'arrière-garde vulnérable du club le plus titré de Belgique. Ce prêt n'a en tout cas pas été bon marché pour les Mauves...

Le RSC Anderlecht a officialisé l’arrivée de Yasin Özcan en prêt pour une saison en provenance d’Aston Villa. Olivier Renard a également obtenu une option d’achat pour le défenseur central de 19 ans.

Mais concrétiser ce transfert de manière définitive ne sera ni simple ni économique : selon Het Nieuwsblad, Anderlecht devrait débourser huit millions d’euros pour lever l’option.

Un prêt tout sauf gratuit pour Anderlecht

Le prêt de Yasin Özcan représente un investissement conséquent. Anderlecht prendra en charge l’intégralité du salaire du Turc, soit 1,3 million d’euros pour la saison, toujours selon nos confrères du nord du pays.

Aston Villa avait dépensé sept millions d’euros l’hiver dernier pour recruter le jeune joueur en provenance du Kasimpasa SK. Les Villans ont toutefois estimé que le défenseur n’était pas encore prêt pour la Premier League.

Reste à savoir s’il est déjà prêt pour la Jupiler Pro League. Une chose est certaine : Anderlecht a un besoin urgent de renforts solides en défense pour les mois à venir.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Yasin Özcan

Plus de news

"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

08:30
La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Servais - Mboup - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Servais - Mboup - Stassin

07:40
Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

07:40
Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht Interview

Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht

23:00
Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

07:20
Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

22:45
🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

07:00
Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

06:30
Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

21:55
4
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

23:20
🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

21:20
Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

23:20
Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

22:30
Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

21:40
Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

20:40
Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

20:17
Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

19:00
C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

21:00
Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

20:00
Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

19:30
1
De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

18:20
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

18:40
Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

18:00
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

17:30
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
1
C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

17:00
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00
La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

14:20
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

12:00
1
Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 24/08 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved