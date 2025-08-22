Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

Le Sporting d'Anderlecht attend énormément de Yasin Özcan. Le défenseur prêté par Aston Villa doit renforcer l'arrière-garde vulnérable du club le plus titré de Belgique. Ce prêt n'a en tout cas pas été bon marché pour les Mauves...

Le RSC Anderlecht a officialisé l’arrivée de Yasin Özcan en prêt pour une saison en provenance d’Aston Villa. Olivier Renard a également obtenu une option d’achat pour le défenseur central de 19 ans.

Mais concrétiser ce transfert de manière définitive ne sera ni simple ni économique : selon Het Nieuwsblad, Anderlecht devrait débourser huit millions d’euros pour lever l’option.

Un prêt tout sauf gratuit pour Anderlecht

Le prêt de Yasin Özcan représente un investissement conséquent. Anderlecht prendra en charge l’intégralité du salaire du Turc, soit 1,3 million d’euros pour la saison, toujours selon nos confrères du nord du pays.

Aston Villa avait dépensé sept millions d’euros l’hiver dernier pour recruter le jeune joueur en provenance du Kasimpasa SK. Les Villans ont toutefois estimé que le défenseur n’était pas encore prêt pour la Premier League.

Reste à savoir s’il est déjà prêt pour la Jupiler Pro League. Une chose est certaine : Anderlecht a un besoin urgent de renforts solides en défense pour les mois à venir.