Gilbert Bodart ne ménage pas Marc Wilmots : "Il n'a même pas de place pour moi et mes 500 matchs"

Gilbert Bodart n'a jamais caché son amour pour le Standard, ni son envie d'y revenir. Sur son compte Facebook, il s'est montré très critique envers Marc Wilmots après la lourde défaite des Rouches face au Cercle de Bruges.

Gilbert Bodart, ancien portier de l’équipe nationale, a disputé près de 500 matchs pour le compte du Standard de Liège. Aujourd’hui, il suit encore son club de cœur et n’a jamais caché son envie d’y revenir, notamment sur ses réseaux sociaux.

Auteur d’une tentative de suicide échouée la saison dernière et d'un message inquiétant publié en mars dernier, Gilbert Bodart a connu quelques ennuis judiciaires au cours des quinze dernières années et sa situation financière est loin d’être stable. Il ne peut donc pas se rendre à Sclessin pour suivre les Rouches.

"Pas d’abonnement pour moi et mes 500 matchs, pas de respect", a-t-il écrit sur son compte Facebook ce dimanche. "Pas grave, ils ont été punis 0-3, bravo. Wilmots n’a pas de place pour moi, il n’y a pas de petit bénéfice."

Le gardien légendaire du Standard durant les années 1980 et 1990 ne mâche pas ses mots et se montre très critique envers le nouveau directeur sportif des Rouches. "Partout où il est passé, il y a eu des dégâts. Après Preud’homme, au tour de Wilmots. Les caisses seront vite vides", a-t-il enchaîné.

Gilbert Bodart a également réagi aux bagarres qui ont eu lieu au pied de la tribune 3. "Ne vous disputez pas et ne vous battez pas, gardez la fierté du blason. Restez unis", a-t-il déclaré.