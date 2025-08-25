Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte commence fort sa nouvelle aventure aux Pays-Bas. Le buteur a planté un doublé pour son premier match.

En manque de temps de jeu à Charleroi lors des deux dernières saisons, Anthony Descotte a rejoint le FC Utrecht en prêt où il a pu saisir sa chance. En ce début d'exercice, il est parvenu à un accord pour rejoindre un autre club en prêt. Le 19 août, il a officiellement été annoncé au FC Volendam avec option d’achat.

Samedi dernier, il a pu effectuer ses grands débuts avec le club d’Eredivisie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu’il ne les a pas loupés.

Un doublé

Monté au jeu à la 60e, il ne lui a fallu que quatre petites minutes pour réduire le score à 2-1. À la 82e, il a ensuite égalisé et s'est donc offert un doublé pour son premier match.

Le nouveau joueur du club néerlandais a finalement été élu homme du match après le partage. Il ne pouvait évidemment pas espérer mieux pour des débuts, si ce n'est un succès de son équipe en prime.

"Quel match fou, on a pris un point. C'est une bonne réaction de l'équipe. Continuons comme ça. Allez Volendam," a réagi le joueur dans une vidéo partagée par son club après le match.