Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

Joël Ordoñez s'agace de sa situation avec le Club de Bruges concernant un transfert à l'OM. Il était présent au centre sportif de son équipe ce matin.

Joël Ordoñez veut absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Problème : le Club de Bruges a envie de garder son joueur. Une véritable opposition entre le défenseur et son club est donc lancée.

L’Équatorien serait furieux de cette situation. Samedi, une réunion entre les dirigeants brugeois et le défenseur central se serait tenue, mais pour le moment rien ne semble avoir réellement évolué.

L'OM a fait une proposition de 25 millions d'euros + cinq millions de bonus avec un pourcentage à la revente. Cette offre n'aurait cependant pas convaincu le Club de Bruges.

Présent ce matin au centre sportif du Club de Bruges

Sacha Tavolieri révèle que le joueur s'est présenté au centre sportif du club brugeois ce lundi matin. Il n'a par contre pas pris part à l'entraînement avec son équipe. Le joueur continuerait de mettre du pressing pour rejoindre l'OM.

Si aucun arrangement n'est trouvé d'ici la fin du mercato, Joël Ordoñez n'aura d'autre choix que de réintégrer l'effectif brugeois s'il veut jouer au plus haut niveau. Son contrat avec les Blauw en Zwart court actuellement jusqu'au 30 juin 2028.