Un joueur belge en route vers La Liga ?
Largie Ramazani se rapproche d'un transfert libre vers Valence. L'attaquant de Leeds United pourrait mettre fin prématurément à son contrat pour rejoindre le club espagnol.

Le joueur de 24 ans est sous contrat avec Leeds United depuis août 2024, avec une entente courant jusqu’en juin 2028. Pourtant, un départ semble proche, avec la possibilité d’un transfert gratuit vers le Valencia CF.

Le joueur pourrait résilier son contrat d’un commun accord, ce qui rendrait un transfert sans indemnité possible. Reste à voir si cela se concrétisera. Leeds United aimerait tout de même récupérer une petite somme dans l’opération.

L’Espagne, un terrain familier

L’attaquant a été formé notamment au RSC Anderlecht, à Charlton Athletic et à Manchester United. Il a déjà évolué en Espagne sous les couleurs de l’UD Almería.

Là-bas, il a joue aussi bien en Liga qu'en Liga 2, accumulant plus de 100 matchs dans les compétitions espagnoles, avec un nombre significatif de buts et de passes décisives.

Selon Sacha Tavolieri, Valence souhaiterait l’obtenir gratuitement en prêt de Leeds United pour la saison à venir. Leeds semble disposé à coopérer, mais souhaiterait inclure une option d’achat dans l’accord. Le joueur avait auparavant également été lié aux Rangers.

