Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le défenseur central du Standard ne sera pas le jeune joueur belge à rejoindre l'AS Monaco. Matthias Wamu Oyatambwe rejoint également les Monégasques, en provenance du Racing Genk.

L’AS Monaco se montre actif dans le recrutement de jeunes joueurs belges cet été. Il y a quelques jours, nous révélions en exclusivité que le jeune Daryl Leunga Leunga, défenseur central de 17 ans évoluant au Standard, allait rejoindre l’AS Monaco.

Une opération intéressante sur le plan financier, qui permettra au Standard de récupérer environ 1,5 million d’euros et 20 % sur la plus-value de la prochaine revente pour un talent repéré par Mircea Rednic lors du stage estival de pré-saison. Le joueur n’a toutefois jamais disputé la moindre minute en match officiel avec l’équipe première, ni même avec le SL16 FC en D1 ACFF, qu’il devait intégrer cette saison.

Quelques jours avant la fin du mercato en France, fixée au 1er septembre, les Monégasques s’apprêtent à réaliser une opération similaire du côté du Racing Genk, selon Het Laatste Nieuws et Sacha Tavolieri.

Un talent du Racing Genk va rejoindre Monaco

En effet, le club limbourgeois est sur le point de perdre le jeune Matthias Wamu Oyatambwe, défenseur central ou milieu défensif de 16 ans, titulaire indiscutable avec l’équipe nationale U17. Il a connu sa première titularisation avec le Jong Genk, en Challenger Pro League, lors du match contre Beveren.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Genk, il n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation. Selon Het Laatste Nieuws, ses exigences étaient trop élevées et il réclamait déjà une place en équipe première.

Il n’en sera rien, puisque Monaco va débourser deux millions d’euros et octroyer 10 % sur la plus-value d’une future revente à Genk pour s’attacher ses services. Comme Leunga Leunga, il commencera chez les jeunes avec la perspective d’intégrer l’équipe première.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Monaco
Matthias Wamu Oyatambwe

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Wamu Oyatambwe - Aziz - Stulic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Wamu Oyatambwe - Aziz - Stulic

18:00
Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

17:30
John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

17:00
Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

16:00
"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

16:30
Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

14:20
12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

15:30
C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

15:00
Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique" Interview

Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique"

14:40
Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

14:00
Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

13:30
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

13:00
1
"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert Interview

"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

11:40
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

11:20
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00
Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

11:00
La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

10:30
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

10:00
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
4
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

21:40
"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

07:20
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

21:40
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

21:20
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved