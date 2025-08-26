Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

Le défenseur central du Standard ne sera pas le jeune joueur belge à rejoindre l'AS Monaco. Matthias Wamu Oyatambwe rejoint également les Monégasques, en provenance du Racing Genk.

L’AS Monaco se montre actif dans le recrutement de jeunes joueurs belges cet été. Il y a quelques jours, nous révélions en exclusivité que le jeune Daryl Leunga Leunga, défenseur central de 17 ans évoluant au Standard, allait rejoindre l’AS Monaco.

Une opération intéressante sur le plan financier, qui permettra au Standard de récupérer environ 1,5 million d’euros et 20 % sur la plus-value de la prochaine revente pour un talent repéré par Mircea Rednic lors du stage estival de pré-saison. Le joueur n’a toutefois jamais disputé la moindre minute en match officiel avec l’équipe première, ni même avec le SL16 FC en D1 ACFF, qu’il devait intégrer cette saison.

Quelques jours avant la fin du mercato en France, fixée au 1er septembre, les Monégasques s’apprêtent à réaliser une opération similaire du côté du Racing Genk, selon Het Laatste Nieuws et Sacha Tavolieri.

Un talent du Racing Genk va rejoindre Monaco

En effet, le club limbourgeois est sur le point de perdre le jeune Matthias Wamu Oyatambwe, défenseur central ou milieu défensif de 16 ans, titulaire indiscutable avec l’équipe nationale U17. Il a connu sa première titularisation avec le Jong Genk, en Challenger Pro League, lors du match contre Beveren.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Genk, il n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation. Selon Het Laatste Nieuws, ses exigences étaient trop élevées et il réclamait déjà une place en équipe première.

Il n’en sera rien, puisque Monaco va débourser deux millions d’euros et octroyer 10 % sur la plus-value d’une future revente à Genk pour s’attacher ses services. Comme Leunga Leunga, il commencera chez les jeunes avec la perspective d’intégrer l’équipe première.