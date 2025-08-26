Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Que devient Roméo Lavia ? Le milieu belge de Chelsea traverse une période compliquée, freiné par des blessures à répétition. À Londres, on commence à s'interroger sur sa situation.

On ne doute pas du talent de Roméo Lavia. Le milieu belge a montré de quoi il est capable, et tout laisse penser qu’il continuera à le faire dans les années à venir.

Lavia a des difficultés

Le vrai problème, ce sont ses blessures à répétition. Elles l’ont freiné ces dernières années et l’ont empêché d’enchaîner. Certains espéraient le voir plus haut, mais il n’a pas pu répondre à ces attentes.

Arrivé à Chelsea il y a deux ans, Lavia n’a disputé que 23 rencontres toutes compétitions confondues. Un total bien trop maigre pour un joueur de son calibre, qui devrait enchaîner les minutes à ce stade de sa carrière.

Pas de retour dans l’équipe tant qu’il n’est pas totalement prêt

D’après Het Laatste Nieuws, l’ex-espoir de Neerpede pourrait commencer à payer le prix de ses absences. Mais les dirigeants de Chelsea ne doutent pas de ses qualités.

Le plan est clair. Lavia ne réintégrera l’équipe que lorsqu’il sera complètement rétabli. La véritable question est de savoir quand ce retour aura lieu. Avec les Diables Rouges, son compteur reste bloqué à une seule sélection malgré son énorme potentiel.