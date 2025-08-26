Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Le transfert de Senne Lammens vers Manchester United semble être à un stade avancé. United négocie un montant d'environ 20 millions d'euros avec l'Antwerp, avec divers bonus.

Alors qu'André Onana devrait rester à United, Senne Lammens et lui vont se disputer la position de titulaire entre les perches. Onana fait face à des critiques depuis de longs mois et manquera une partie de la saison en raison de la CAN, ce qui ouvrira des portes au Diable Rouge.

Ses statistiques soulignent pourquoi United croit en lui. Lammens avait l'un des meilleurs taux d'arrêts en Pro League lors de la saison 2024-2025 et figurait parmi les meilleurs en Europe en termes de ballons sortis et d'arrêts sur penalties. Ces chiffres font de lui une option intéressante pour la Premier League.



Mais Manchester United fait désormais face à une tentative de détournement : Galatasaray souhaiterait "chiper" Lammens aux Red Devils, rapporte Het Laatste Nieuws. Une offre a été soumise et même revue à la hausse par le club turc.

Cependant, on imagine mal, à ce stade, Senne Lammens opter pour Galatasaray au lieu de Manchester United. Les négociations avancées avec le club mancunien ont été confirmées par Fabrizio Romano, le "gourou" du mercato.