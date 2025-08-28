Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Après l'humiliante élimination en Coupe face à Grimsby Town, club de quatrième division, les appels à recruter un nouveau gardien résonnent plus fort que jamais à Manchester United.

Manchester United s’est incliné après une séance de tirs au but dramatique, perdue 12-11, malgré un retour inespéré en fin de match. Mais c’est surtout André Onana qui a une nouvelle fois été pointé du doigt après plusieurs erreurs.

Le gardien camerounais s’est laissé surprendre sur son premier poteau lors de l’ouverture du score, avant de se manquer totalement sur le 2-0 signé par l’ex-joueur de United, Tyrell Warren. Et lors de la séance de TAB, il n’a pas su faire la différence.

Le coach Ruben Amorim a pris sa défense, mais sa frustration transparaissait clairement. "Avec tout le respect : quand tu joues contre un club de quatrième division, ce n’est pas seulement le gardien. C’est toute l’équipe, tout l’état d’esprit autour d’un tel match", a-t-il lâché.

Selon des sources anglaises et belges, le gardien du Royal Antwerp, Senne Lammens, serait tout proche d’un transfert à Old Trafford. Le portier belge de 23 ans coûterait environ 20 millions d’euros.

Lammens directement numéro 1 ?

Le recrutement de Lammens ne serait pas qu’un simple signal. Le jeune Belge, qui s’est distingué à l’Antwerp par ses réflexes et sa maturité, ne viendrait pas comme doublure d’Onana. En interne, certains évoquent une titularisation immédiate.

L’Inter Milan et Galatasaray seraient également sur les rangs, poussant United à accélérer pour sécuriser sa cible. Lammens serait ouvert au défi. Après une défaite contre Arsenal et un nul face à Fulham, l’élimination contre Grimsby marque un nouveau bas.