Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après l'humiliante élimination en Coupe face à Grimsby Town, club de quatrième division, les appels à recruter un nouveau gardien résonnent plus fort que jamais à Manchester United.

Manchester United s’est incliné après une séance de tirs au but dramatique, perdue 12-11, malgré un retour inespéré en fin de match. Mais c’est surtout André Onana qui a une nouvelle fois été pointé du doigt après plusieurs erreurs.

Le gardien camerounais s’est laissé surprendre sur son premier poteau lors de l’ouverture du score, avant de se manquer totalement sur le 2-0 signé par l’ex-joueur de United, Tyrell Warren. Et lors de la séance de TAB, il n’a pas su faire la différence.

Le coach Ruben Amorim a pris sa défense, mais sa frustration transparaissait clairement. "Avec tout le respect : quand tu joues contre un club de quatrième division, ce n’est pas seulement le gardien. C’est toute l’équipe, tout l’état d’esprit autour d’un tel match", a-t-il lâché.

Selon des sources anglaises et belges, le gardien du Royal Antwerp, Senne Lammens, serait tout proche d’un transfert à Old Trafford. Le portier belge de 23 ans coûterait environ 20 millions d’euros.

Lammens directement numéro 1 ?

Le recrutement de Lammens ne serait pas qu’un simple signal. Le jeune Belge, qui s’est distingué à l’Antwerp par ses réflexes et sa maturité, ne viendrait pas comme doublure d’Onana. En interne, certains évoquent une titularisation immédiate.

L’Inter Milan et Galatasaray seraient également sur les rangs, poussant United à accélérer pour sécuriser sa cible. Lammens serait ouvert au défi. Après une défaite contre Arsenal et un nul face à Fulham, l’élimination contre Grimsby marque un nouveau bas.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

15:00
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

07:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00
Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

22:20
Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

21:20
Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

21:40
1
Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

20:30
Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

21:00
Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

20:00
Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

19:30
Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

18:20
2
Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 STVV STVV
KV Malines KV Malines 30/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved