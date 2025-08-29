Eden Hazard toujours une référence à Chelsea : "C'est beau d'être l'idole des jeunes joueurs"

Eden Hazard était l'invité spécial du tirage au sort de la Conference League ce jeudi. L'ancien footballeur a été interrogé sur la prochaine génération de Chelsea.

L'ex-Diable Rouge inspire les nouvelles générations, ce n'est évidemment pas une surprise au vu de tout ce qu'il a accompli avec les Blues durant sa carrière. Avec Chelsea, Eden Hazard a disputé pas moins de 352 matchs pour 110 buts inscrits et 88 passes décisives délivrées.

Estêvão Willian, nouvelle recrue brésilienne du club anglais, veut notamment imiter son succès. Le jeune talent a paraphé un contrat en juillet dernier en provenance de Palmeiras.

"Ils peuvent essayer de me ressembler, ce n'est pas facile, mais c'est beau d'être l'idole des jeunes joueurs. C'est une sensation agréable", a réagi le jeune retraité.

Aucun club belge dans ce tirage au sort

Malheureusement pour lui, il n'a pas pu tirer au sort de club belge. Aucune formation de notre pays n'est qualifiée pour la compétition.

Anderlecht a bien failli y être, mais les Mauves se sont inclinés ce jeudi sur le score de 2-0 face à l'AEK Athènes en barrages. Cela aurait été l'occasion pour l'ancien Diable Rouge de dévoiler les prochains adversaires de l'équipe de son frère Thorgan.