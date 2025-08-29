Le suspense reste entier pour Epolo, grande première pour Delavallée et Degreef ! La liste de nos U21 est tombée

Quelques heures après Rudi Garcia, Gill Swerts a lui aussi annoncé sa sélection. 21 joueurs ont été retenus chez nos Diablotins.

Cinq mois après le dernier rendez-vous (une victoire 1-2 en Suède), nos U21 affronteront la Biélorussie jeudi dans le cadre des éliminatoires vers l'Euro. Gill Swerts a dévoilé sa sélection pour cette rencontre, qui se déroulera à Gori, en Géorgie.

Plusieurs choses à retenir en ce qui concerne les gardiens, outre le fait que les portiers titulaires de Charleroi et du Standard sont repris. Pour Martin Delavallée, il s'agit d'une grande première. Une belle récompense pour celui qui n'avait été appelé qu'une seule fois en équipes d'âges fédérales (une cap avec les U18 il y a quatre ans).

Quelques novices

Pour Matthieu Epolo, la convocation n'est pas une première mais est à noter : le gardien du Standard est en effet convoité par la République Démocratique du Congo. A défaut de poser un choix définitif, il est intéressant d'observer qu'Epolo continue l'aventure avec les U21 belges.

En défense, Swerts a repris Matteo Dams, Matte Smets, Kyriani Sabbe, Lucas Noubi, Jorne Spileers et Vincent Burlet. Dans l'entrejeu, on retrouve Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Tristan Degreef, Mathias Delorge, Joseph Nonge, Arthur Vermeeren et Mario Stroeykens. Première convocation pour Degreef et Bounida.

En attaque, Noah Adedji-Sternberg, Kaye Furo, Samuel Mbangula, Mathis Servais et Lucas Stassin. Avec là aussi une première sélection pour les deux premiers cités. La suite logique pour Adedji-Sternberg, qui prend de plus en plus de place à Genk ; une belle reconnaissance pour Furo, 18 ans seulement et déjà mur pour sauter les U19 grâce à ses rencontres en D1B avec le Club NXT.

