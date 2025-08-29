Un joueur clé du Club de Bruges courtisé : le dossier pourrait enflammer la fin du mercato

Galatasaray s'intéresse à Raphael Onyedika, milieu du Club de Bruges. Des contacts ont eu lieu avec son entourage.

Galatasaray change ses plans. Le club turc, un temps intéressé par Yves Bissouma (Tottenham), a finalement tourné son regard vers un joueur de Pro League. Un milieu de terrain du Club de Bruges serait dans leur viseur.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, des contacts auraient eu lieu avec l’entourage de Raphael Onyedika. En revanche, aucune discussion officielle n’a été entamée avec le Club de Bruges.

Onyedika, évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt, est considéré comme une pièce maîtresse des Brugeois. Arrivé en 2022 en provenance du FC Midtjylland pour 9,5 millions, il s’est imposé au milieu de terrain.

Pour Galatasaray, le dossier s’annonce complexe. Il faudra convaincre Bruges, qui ne souhaite pas affaiblir son effectif avant la Ligue des champions. Le CEO a répété sa volonté de conserver le groupe actuel.

Galatasaray devra mettre le paquet, des clubs de Premier League étaient intéressés, mais le Club de Bruges demandait au moins 35 millions d'euros.