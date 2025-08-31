Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

La Gantoise a arraché un point de justesse contre Bruges, mais cela ne suffisait pas à calmer Ivan Leko en après-match. Le coach croate, pour la énième fois, a réclamé du renfort à sa direction.

Sur le plan du résultat, Ivan Leko sait que La Gantoise s'en sort bien avec ce point face au Club de Bruges. "Quand vous égalisez à la dernière minute, vous avez un sentiment de victoire, bien sûr. Je pense que nous nous sommes créés cette chance d'une façon ou d'une autre", pointait-il après le match. "C'est bien d'avoir pris un point".

Le coach des Buffalos a également tenu à montrer son appréciation pour ses joueurs : "J'aime mes gars et ce qu'ils montrent. La connexion avec les supporters est la base. Mais ces supporters méritent plus de qualité pour être là chaque semaine", pointe Leko. C'est un point récurrent des interviews du coach croate cet été.



"Nous avons besoin de plus de compétitivité dans l'équipe, plus de qualité", ajoute Leko. "Par le passé, il y a eu une qualité folle à Gand : Fofana, David... ces supporters méritent des joueurs de haut niveau. Actuellement, l'écart avec Bruges, l'Union, Genk et les autres est énorme. Nous voulons nous en approcher, mais pour ça, il en faut un peu plus".

Une petite pique également à sa direction : "Si des promesses ont été faites ? Nous avons discuté. Quand vous voyez que nous avons vendu pour 25 millions d'euros... Je ne demande pas un Skov Olsen ou un Modric pour 50 millions", nuance Ivan Leko. "Mais Anderlecht a dépensé 18 millions d'euros pour se rapprocher du top 3".

Avec 5 points en 5 rencontres, La Gantoise est en effet loin du top 3 à l'heure actuelle et figure même à la 12e place, synonyme cette saison... de Playdowns. Mais avec la mentalité entrevue ce dimanche, les Buffalos n'y resteront bien sûr pas.