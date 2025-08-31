Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise a arraché un point de justesse contre Bruges, mais cela ne suffisait pas à calmer Ivan Leko en après-match. Le coach croate, pour la énième fois, a réclamé du renfort à sa direction.

Sur le plan du résultat, Ivan Leko sait que La Gantoise s'en sort bien avec ce point face au Club de Bruges. "Quand vous égalisez à la dernière minute, vous avez un sentiment de victoire, bien sûr. Je pense que nous nous sommes créés cette chance d'une façon ou d'une autre", pointait-il après le match. "C'est bien d'avoir pris un point".

Le coach des Buffalos a également tenu à montrer son appréciation pour ses joueurs : "J'aime mes gars et ce qu'ils montrent. La connexion avec les supporters est la base. Mais ces supporters méritent plus de qualité pour être là chaque semaine", pointe Leko. C'est un point récurrent des interviews du coach croate cet été.

Lire aussi… Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

"Nous avons besoin de plus de compétitivité dans l'équipe, plus de qualité", ajoute Leko. "Par le passé, il y a eu une qualité folle à Gand : Fofana, David... ces supporters méritent des joueurs de haut niveau. Actuellement, l'écart avec Bruges, l'Union, Genk et les autres est énorme. Nous voulons nous en approcher, mais pour ça, il en faut un peu plus".

Une petite pique également à sa direction : "Si des promesses ont été faites ? Nous avons discuté. Quand vous voyez que nous avons vendu pour 25 millions d'euros... Je ne demande pas un Skov Olsen ou un Modric pour 50 millions", nuance Ivan Leko. "Mais Anderlecht a dépensé 18 millions d'euros pour se rapprocher du top 3".

Avec 5 points en 5 rencontres, La Gantoise est en effet loin du top 3 à l'heure actuelle et figure même à la 12e place, synonyme cette saison... de Playdowns. Mais avec la mentalité entrevue ce dimanche, les Buffalos n'y resteront bien sûr pas.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Ivan Leko

Plus de news

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

22:40
1
Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht Analyse

Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

22:00
Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

16:08
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20
Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

20:27
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Oh - Castro-Montes - Lammens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Oh - Castro-Montes - Lammens

21:00
Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

20:20
Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

19:30
4
Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

21:40
"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

20:40
Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

21:00
Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

20:00
Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

18:20
Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain Analyse

Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

18:40
6
Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

19:00
Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

16:30
Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp

Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp

17:56
Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

08:23
Le SL16 surprend Namur, Habay écrase Virton : tous les résultats de D1 ACFF

Le SL16 surprend Namur, Habay écrase Virton : tous les résultats de D1 ACFF

17:30
Charleroi serait tout proche d'un nouveau renfort dans la dernière ligne droite du mercato

Charleroi serait tout proche d'un nouveau renfort dans la dernière ligne droite du mercato

17:00
L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

14:00
Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

15:40
1
🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

13:30
La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé" Réaction

La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"

14:40
"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro Interview

"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro

15:20
C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

15:00
"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

14:20
Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

23:00
La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

13:00
Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

12:20
"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

10:00
🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

12:40
Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

11:30
Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

12:00
"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

11:00
"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved