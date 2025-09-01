Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"
Photo: © photonews

Le derby bruxellois entre l'Union et Anderlecht a suscité la polémique, notamment autour de Christian Burgess, une nouvelle fois au centre de phases contestées.

L’ex-arbitre Serge Gumienny n’y va pas par quatre chemins et affirme qu’Anderlecht avait bel et bien des raisons de se plaindre. "Anderlecht avait raison de protester avec cette main de Burgess", analyse-t-il dans le Belang van Limburg.

"Son bras n’était pas le long du corps et ce n’était pas un geste naturel. Il s’est jeté de tout son corps dans la trajectoire de ce tir comme s’il plongeait dans une piscine. Cette saison, on a déjà sifflé des penalties pour bien moins que ça. Mais d’une manière ou d’une autre, Burgess s’en sort toujours."

Selon Gumienny, cela s’explique surtout par la réputation de Burgess et par la manière dont il gère les situations de match. "Je pense que chaque club voudrait avoir un défenseur comme lui, car les arbitres le laissent faire", lâche-t-il. Il fait ainsi référence à des phases antérieures où l’Anglais, selon certains, avait déjà échappé à des sanctions contestées.

Burgess est pourtant depuis longtemps l’un des défenseurs les plus influents du championnat belge. Sa présence physique et son leadership ont conduit l’Union au titre la saison passée. Mais dans le même temps, sa façon de jouer suscite souvent l’irritation des adversaires, qui le qualifient de provocateur et parfois de théâtral.

Ce fut encore le cas dimanche. Lors d’un duel avec Thorgan Hazard, Burgess s’est laissé tomber de manière particulièrement facile, ce qui a valu un carton jaune à l’attaquant anderlechtois. Et peu après, il y a eu cette fameuse main contestée sur un centre puis un tir de Degreef, où ni l’arbitre ni le VAR n’ont jugé bon d’intervenir.

