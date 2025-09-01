Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Auteur d'un superbe but contre Zulte Waregem, Shandre Campbell pourrait quitter le Club de Bruges en prêt. Carl Hoefkens s'est manifesté pour le recruter.

Auteur d'un superbe but pour offrir la victoire au Club de Bruges à Zulte Waregem il y a deux semaines, Shandre Campbell pourrait quitter la Venise du Nord en prêt avant la fin du mercato.

Les Blauw & Zwart souhaitent donner de l'expérience à leur jeune talent sud-africain, mais la forte concurrence au Jan Breydel ne lui permet pas de bénéficier d’un temps de jeu suffisant. La Challenger Pro League semble déjà trop petite pour l'ailier gauche de 20 ans.

Carl Hoefkens veut Shandre Campbell

Selon le média néerlandais Voetbal International, une personnalité bien connue à Bruges veut en profiter : Carl Hoefkens, l'entraîneur du NAC Breda, qui cherche un jeune attaquant capable d’apporter de la profondeur.

D'après le suiveur du NAC pour Voetbal International, Joost Blaauwhof, des discussions auraient déjà eu lieu entre les différentes parties, et Carl Hoefkens serait désireux de s’attacher le jeune talent des Brugeois.

Auteur d’un 3/12 pour commencer la saison en Eredivisie, le NAC Breda doit faire vite, puisque le mercato fermera ses portes le 2 septembre, un jour après la fermeture dans les cinq grands championnats, aux Pays-Bas.