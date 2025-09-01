Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

Senne Lammens va bel et bien rejoindre Manchester United. À en croire l'expert mercato Fabrizio Romano, le deal est bouclé.

Un accord entre l'Antwerp et le club mancunien a été trouvé à hauteur de 21 millions d’euros plus bonus. Il ne restera plus que la visite médicale avant que le portier soit officiellement un joueur de Manchester United.

Selon The Athletic, le gardien belge va parapher un contrat de cinq ans. L'annonce officielle devrait avoir lieu très prochainement une fois que tout sera en ordre.

Passé par le centre de formation du Club de Bruges, Senne Lammens était à l'Antwerp depuis juillet 2023. Avec le Great Old, il a disputé un total de 64 matchs toutes compétitions confondues.

Ce transfert lui permet de franchir un véritable cap dans sa carrière. Il avait entamé la saison de Pro League en tant que titulaire lors des quatre premiers matchs avec les Anversois, mais les rumeurs de transfert l'ont contraint à s’écarter du groupe.

Beaucoup se demandaient alors où il allait signer. Manchester United était évidemment cité, mais ce n'était pas tout. Galatasaray a également été cité avec insistance. Finalement, c'est bien du côté de l’Angleterre qu’il devrait donc faire ses valises.