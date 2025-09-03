"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

Fini le brassard tournant, Rudi Garcia a désigné Youri Tielemans capitaine permanent des Diables Rouges. Un choix qui fait réagir Philippe Albert.

Rudi Garcia a tranché. En conférence de presse, le sélectionneur a annoncé que Youri Tielemans deviendra le capitaine définitif des Diables Rouges. Place à un leader identifié sur le long terme.

Le milieu d’Aston Villa endossera ce rôle dès jeudi soir face au Liechtenstein pour le troisième match de qualification du Mondial 2026.



Le meilleur choix ?

Sur la RTBF, Philippe Albert a réagi avec un mélange de surprise et de respect. "Youri est un des piliers de l’équipe depuis plusieurs années. C’est relativement étonnant quand on y réfléchit un peu plus", a-t-il expliqué.

L’ancien Diable rouge a ajouté : "Je pars du principe que les plus capés de l’équipe devraient être capitaines. Ça m’étonne que Kevin De Bruyne ne le soit pas. Il y a certainement eu concertation et Youri ne fera pas tâche au niveau du capitanat."

Albert a insisté sur les qualités humaines du joueur. "C’est un garçon très intelligent, il a toujours tout donné pour les Diables et il a rarement quelque chose à se reprocher. Le sélectionneur le met devant ses responsabilités au niveau du leadership, ça pourra le transcender. Je suis surpris, mais ça peut être une bonne chose."