Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Florent Malice
Florent Malice depuis Vaduz
| 0 réaction
Photo: © photonews

Le déplacement des Diables Rouges au Liechtenstein a certainement plus d'attrait de par son incongruité que sur le plan sportif. Qu'attendre de cette trêve internationale ?

Les deux premières trêves internationales de Rudi Garcia s'étaient déroulées dans un contexte bien différent : les tensions subsistant de l'ère Tedesco et un mauvais résultat à Murcie face à l'Ukraine, des matchs face aux deux principaux concurrents pour la qualification en juin dernier. 

Et après des résultats mitigés lors des deux premiers matchs qualificatifs (un 4/6 mais surtout une prestation un peu inquiétante en défense contre le Pays de Galles), cette fois, la pression est moindre. Personne n'imagine un autre résultat qu'un 6/6, les mauvais souvenirs de 2024 sont effacés - même Thibaut Courtois sera entre les perches à Vaduz, comme pour montrer que ce genre de match n'est plus "trop petit" pour lui. 

Mais alors, cette trêve internationale, est-ce pour autant un camp de vacances ? Pas vraiment, et personne ne tiendra de toute façon ce genre de discours dans le chef des Diables. Rudi Garcia a tenu le discours attendu : "Il faut respecter l'adversaire en jouant le match à fond", "le Liechtenstein perd certes, mais en tenant longtemps sans encaisser" et, bien sûr, l'inévitable "il n'y a plus de petites équipes". 

Ce qui est certain, c'est que tout le monde voudra voir la Belgique respecter non seulement l'adversaire mais aussi son rang. Avec tout notre respect pour la...204e nation mondiale, confortablement installée entre les Seychelles et les Bahamas, une victoire par moins de trois ou quatre buts d'écart serait une contre-performance.

En l'absence de Lukaku, certains doivent prouver qu'ils savent marquer, et plus d'une fois si possible (Loïs Openda a bien besoin de gonfler ses statistiques en sélection, qu'importe si c'est artificiellement face à une sélection faiblarde). La défense se doit d'être impériale ce jeudi et dimanche, profiter de ce galop d'essai pour mettre ses automatismes en place en situation de match - raison pour laquelle on espère bien que Garcia alignera la paire centrale qu'il veut voir débuter aux USA en juin prochain. 

Bref : il y aura des enseignements à tirer de ces deux matchs... si les Diables ne les prennent pas trop par-dessus la jambe, et s'ils y prennent du plaisir, absent lors des deux dernières trêves internationales de par le stress et l'enjeu.

0 réaction
Suis Liechtenstein - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

