Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

Le Portugal disputait son premier match de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 ce samedi soir. Les hommes de Roberto Martinez n'ont pas tremblé en Arménie.

Il n'y a pas eu de surprise à Erevan, où le Portugal lançait ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le récent vainqueur de la Nations League 2025 s'est largement imposé en Arménie pour ce premier match (0-5).

Dans un match inévitablement marqué par la mémoire de Diogo Jota, décédé en juillet dernier dans un accident de voiture, Joao Felix a ouvert le score à la 10e minute, avant que l'inoxydable Cristiano Ronaldo inscrive son 139e but en équipe nationale.

Avant la pause, Joao Cancelo, déjà à l'assist sur le premier but portugais, faisait 0-3. Et au retour des vestiaires, CR7 s'offrait un doublé pour le 0-4, atteignant la barre des 140 buts avec la Seleçao.

Le capitaine portugais, après avoir été très critiqué, retrouve des couleurs après avoir déjà marqué trois buts en phase finale de la Nations League. À 40 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit 8 buts lors des 9 derniers matchs du Portugal.

Le cinquième but portugais, anecdotique, a été inscrit par Joao Felix à la 62e, là aussi pour un doublé du nouveau joueur d'Al-Nassr. Une prestation qui confirme la belle forme du Portugal de Roberto Martinez.