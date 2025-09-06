Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La France s'impose 2-0 en Ukraine grâce à Olise et Mbappé, malgré deux blessures inquiétantes. L'Italie, pour la première de Gattuso, a corrigé l'Estonie 5-0 à Bergame.

Vendredi soir, deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 ont retenu l’attention. La France s’est imposée à Wroclaw face à l’Ukraine, tandis que l’Italie a débuté une nouvelle ère avec Gennaro Gattuso contre l’Estonie.

La France l'emporte sans forcer

Les Bleus ont dominé l’Ukraine sans trembler. Michael Olise a ouvert le score à la 10e minute, avant que Kylian Mbappé ne scelle la victoire en fin de rencontre 0-2.

Désiré Doué a dû quitter la pelouse à la pause, remplacé par Ousmane Dembélé… lui-même contraint d’abandonner un peu plus tard. Une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps malgré la victoire.

Un nouveau souffle pour l'Italie ?

À Bergame, l’Italie a pris son temps face à une Estonie courageuse. Moise Kean a libéré la Squadra Azzurra après l’heure de jeu. Ce but a ouvert la voie aux Italiens.

La suite a été un festival : Kean encore, Raspadori et Bastoni ont transformé le succès en démonstration 5-0. Une première réussie pour Gattuso, même si l’Italie reste troisième de son groupe derrière la Norvège et Israël.