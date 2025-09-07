Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé
Didier Deschamps ne s'est une fois de plus pas fait que des amis du côté de Paris durant cette trêve internationale. Le sélectionneur des Bleus avait reçu une demande du PSG de ne pas faire jouer Ousmane Dembélé et l'a ignorée.

Alors qu'il est l'un des favoris pour décrocher le Ballon d'Or dans quelques mois, Ousmane Dembélé (28 ans) risque fort de ne pas rejouer beaucoup d'ici la cérémonie. En effet, lors du match entre l'Ukraine et la France, l'ailier du PSG a subi une rechute de sa blessure à la cuisse.

Alors qu'il était rentré à la mi-temps, Ousmane Dembélé a en effet dû sortir en fin de match suite à une accélération. Le verdict est tombé ce samedi, confirmé par le Paris Saint-Germain : Dembélé en aura pour 4 à 6 semaines d'absence.

Et le PSG n'est pas content du tout. Car Dembélé s'était déjà blessé à la cuisse la semaine passée contre Toulouse. La saison passée aussi, le Français avait terminé blessé à la cuisse. Les scanners du joueur avant de rejoindre la sélection n'avaient pas été révélés, mais Deschamps, de son côté, affirme que tous les voyants étaient au vert.

"Sinon, je ne l'aurais pas fait entrer. En plus, c'est l'autre cuisse", se défend Didier Deschamps. "Il était dans de bonnes dispositions d'un point de vue médical, cela aurait pu arriver à n'importe quel joueur". Ce ne sera pas l'avis du PSG.

En effet, Le Parisien révèle que le club champion d'Europe avait envoyé un courrier à la FFF évoquant l'état physique de Dembélé mais aussi de Lucas Hernandez, deux joueurs "maintenus dans le groupe malgré une situation clinique incompatible avec la compétition"...

