Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

Ce lundi avait lieu le tirage au sort des 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. De jolies affiches seront au rendez-vous avec notamment un choc wallon.

Ces 16e de finale marquent l'entrée en lice des équipes de première division. C'est donc l'occasion pour les formations d'échelons inférieurs d'affronter des cadors du foot belge. Les rencontres auront lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains. Les dates exactes des matchs seront connues ce vendredi.

Dix équipes de Challenger Pro League sont encore en lice. Lokeren-Temse, le SK Lommel et les Francs Borains se sont fait sortir au sixième tour. La Royale Union Tubize-Braine est la seule équipe de D1 ACFF encore en course. Trois clubs de D1 VV se sont quant à eux qualifiés pour ce tour : le Belisia Bilzen, le KSK Ninove et Knokke. Côté flamand, on retrouve également une équipe D2 VV, le KSK Heist, et une de D3 VV, l'Eendracht Aalst Lede.

Le champion en titre, le Club de Bruges, a été la première équipe tirée au sort. Les Blauw en Zwart affronteront le petit poucet de l'Eendracht Aalst Lede. Le club liégeois du RFC Seraing a été la première formation wallonne à être tirée au sort. Les Sérésiens affronteront l'OH Louvain. Le RFC Liège affrontera le Sporting de Charleroi dans un choc wallon.

L'Union Saint-Gilloise sera opposée à la Royale Union Tubize-Braine. Le Standard de Liège a hérité d'une équipe de Challenger Pro League piégeuse, le SK Beveren. Anderlecht défiera Ninove, tombeur surprise des Francs Borains. LA RAAL ira à Heist.

Eupen jouera contre l'Antwerp tandis que Genk croisera le RWDM Bruxelles. Découvrez les affiches complètes du tirage au sort ci-dessous.

Toutes les affiches :