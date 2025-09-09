Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

Le FC Liège a fini son mercato par l'arrivée en prêt d'un nouvel attaquant. Frédéric Soelle Soelle est arrivé en provenance du RWDM.

Nouvel attaquant au RFC Liège ! Dans les dernières heures du mercato belge, le club Sang & Marine a annoncé l'arrivée du jeune attaquant Frédéric Soelle Soelle (19 ans), prêté par le RWDM jusqu'en fin de saison.

Soelle Soelle a été formé au KV Malines, obtenant du temps de jeu en Jupiler Pro League en 2023-2024 pour les Sang & Or (18 matchs avec l'équipe A du Kavé en championnat et en Coupe). En janvier 2024, il rejoint le RWDM, en Challenger Pro League.

Malheureusement, depuis, Frédéric Soelle Soelle a connu un gros contretemps : en avril 2024, il subissait un grave accident de voiture, une collision frontale avec un camion qui le laissait avec de multiples fractures.

Pour cette raison, l'attaquant international belge U19 n'a pas pu rejouer avant fin 2024, et n'est parvenu qu'à cumuler 8 matchs avec le RWDM. Ce prêt au RFC Liège est une occasion pour lui de se relancer, comme l'espère Gaëtan Englebert, directeur sportif du Matricule 4.

"Frédéric est un attaquant grand et costaud, avec un profil différent d’Oumar. Il peut jouer dos au but, dévier les ballons, être complémentaire d’Oumar ou évoluer seul. C’est un style d’attaquant dont nous ne disposions pas", déclare Englebert sur le site officiel du club.