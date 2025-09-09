Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation
Au détour de sa conférence de presse, Rudi Garcia a eu une petite phrase intéressante. Le sélectionneur a souligné un problème au niveau de la formation en Belgique.

Il l'a bien entendu souligné : après le 6/6 et le double 6-0 réussi par la Belgique lors de la semaine internationale, Rudi Garcia n'avait que peu de points négatifs à pointer. Le sélectionneur dispose même d'une abondance de biens à certains postes. 

Évoquant le cas de Loïs Openda, il a notamment rappelé que le nouvel attaquant de la Juventus était "le seul profil" de ce type dont il disposait - mais c'est loin d'être le cas sur les flancs, où les titulaires potentiels sont très nombreux.

Malick Fofana vient ainsi s'ajouter à une concurrence très rude sur les ailes. "D'un côté, c'est très bien, mais cela souligne aussi peut-être un problème de formation en Belgique. C'est un autre débat", reconnaît Rudi Garcia. "Peut-être forme-t-on trop de joueurs du même profil".

Rien que sur les ailes, les Diables Rouges disposent en effet de joueurs comme Jérémy Doku, Malick Fofana, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Johan Bakayoko, Julien Duranville, Samuel Mbangula, Mika Godts ou encore - pour citer des joueurs de la génération précédente - Trossard ou Carrasco. 

Tous, bien sûr, ne feront pas une carrière digne des Eden Hazard, Dries Mertens et Kevin De Bruyne qui les ont précédés. Mais Garcia devra certainement faire des choix au moment de composer son groupe final pour la Coupe du Monde 2026, et il y aura des déçus. 

Belgique

