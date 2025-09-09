Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

Ce soir, Belgrade accueille le match de qualification pour la Coupe du monde entre la Serbie et l'Angleterre. Sportivement, l'affiche s'annonce passionnante, mais l'UEFA comme les forces de l'ordre redoutent surtout ce qui pourrait se passer en dehors du terrain.

Le passé de violences hooligans et d’incidents racistes entre les deux pays jette une ombre sur la rencontre. L’été dernier, lors de l’Euro en Allemagne, une confrontation à Gelsenkirchen avait complètement dégénéré, avec de violents affrontements entre supporters.

Les autorités britanniques appellent leurs fans à la prudence à Belgrade : ils doivent rester en groupe et éviter de quitter le centre touristique. Autour du stade Rajko Mitic, certaines tribunes resteront fermées en raison d’incidents racistes survenus auparavant avec des supporters serbes.

Plan d’action contre le racisme

La Fédération serbe de football exhorte ses supporters à se tenir correctement. "Toute réaction ou insulte inappropriée pourrait nous coûter cher, jusqu’à jouer un match décisif à huis clos", avertit-elle. L’UEFA surveille la situation de très près.

L’Angleterre a, de son côté, un protocole strict contre le racisme. Le capitaine Harry Kane explique que son équipe sait comment réagir selon le plan en trois étapes : avertissement par haut-parleur du stade, interruption temporaire en cas de récidive, et en dernier recours arrêt définitif du match.

Le sélectionneur Thomas Tuchel préfère adopter un ton positif. Il met en avant la valeur sportive de cette soirée et espère que l’ambiance intimidante pourra justement pousser ses joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes, malgré le contexte tendu autour de la rencontre.