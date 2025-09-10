En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

La vente des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada débute ce mercredi à 17h, heure belge, soit près de neuf mois avant le tournoi. Les fans pourront alors s'enregistrer sur le site de la FIFA en demandant un identifiant FIFA.

Pour la première phase, une carte VISA est obligatoire, car cette carte de paiement dispose de droits exclusifs. La phase d’enregistrement se poursuit jusqu’au vendredi 19 septembre à 17h. Ensuite, un tirage au sort déterminera qui aura la possibilité d’acheter des billets.

À partir du 1er octobre, les gagnants pourront acquérir leurs billets pour les 104 matchs, avec des options pour des stades spécifiques et des pays participants. Les billets les moins chers pour la phase de groupes coûtent 60 dollars, tandis que le siège le plus cher pour la finale atteindra 6.730 dollars.

Par phases

Afin de répartir l’affluence, la vente se déroule en plusieurs phases. La deuxième phase commence avec l’enregistrement du 27 au 31 octobre, après quoi, de la mi-novembre à début décembre, les billets pourront être achetés via un nouveau tirage au sort. Chaque fan inscrit n’est donc pas automatiquement assuré d’obtenir un billet.

La troisième phase débute après un tirage au sort le 5 décembre à Washington. À partir de ce moment-là, les fans pourront acheter des billets pour des matchs spécifiques, même si tous les pays participants ne sont pas encore connus. Les barrages intercontinentaux auront lieu en mars de l’année prochaine, après quoi les derniers billets seront également mis en vente.

Des prix dynamiques

Cette fois, il n’y aura pas de catégories de prix fixes. La FIFA utilise un système de prix dynamiques : les matchs les plus demandés coûteront plus cher, tandis que les billets pour les rencontres moins prisées seront moins chers. Lors de la Coupe du monde des clubs cette année, les prix avaient parfois chuté jusqu’à 14 dollars lorsque les stades n’étaient pas remplis.

La FIFA lancera en outre une plateforme officielle de revente de billets. Celle-ci doit contrer le marché noir et offrir aux supporters un moyen sûr d’acheter des places, afin que la Coupe du monde 2026 se déroule de manière fluide et équitable.