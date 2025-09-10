Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

Manuel Neuer pourrait revenir en sélection nationale pour le prochain Mondial. L'agent du joueur explique que la porte ne semble en tout cas pas fermée.

En août 2024, Manuel Neuer annonçait officiellement mettre un terme à sa carrière internationale. Présent depuis 2009 avec la Mannschaft, cette nouvelle avait évidemment fait beaucoup de bruit. Le joueur du Bayern ne compte pas moins de 124 matchs disputés avec l'équipe nationale.

Et si finalement ce nombre augmentait encore ? Thomas Kroth, son agent, a dévoilé que le portier n'exclurait certainement pas un retour pour la Coupe du Monde 2026.

"Il est en pleine forme et joue à son meilleur niveau. Si Nagelsmann voit un problème dans les buts, que Manuel est en bonne santé et qu’il est appelé, il ne dira certainement pas non," avance-t-il au micro du Bild.

À 39 ans, le natif de Gelsenkirchen est toujours le gardien numéro un du Bayern Munich. En février, il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026.

L'Allemand est au club depuis juillet 2011. Cela fait donc plus de 14 années qu'il a rejoint la Bavière. Même si sa fin de carrière approche, il ne dira semble-t-il pas non à une dernière aventure avec la Mannschaft pour le prochain Mondial.