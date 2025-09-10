Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Allemagne! 103

Manuel Neuer pourrait revenir en sélection nationale pour le prochain Mondial. L'agent du joueur explique que la porte ne semble en tout cas pas fermée.

En août 2024, Manuel Neuer annonçait officiellement mettre un terme à sa carrière internationale. Présent depuis 2009 avec la Mannschaft, cette nouvelle avait évidemment fait beaucoup de bruit. Le joueur du Bayern ne compte pas moins de 124 matchs disputés avec l'équipe nationale.

Et si finalement ce nombre augmentait encore ? Thomas Kroth, son agent, a dévoilé que le portier n'exclurait certainement pas un retour pour la Coupe du Monde 2026. 

"Il est en pleine forme et joue à son meilleur niveau. Si Nagelsmann voit un problème dans les buts, que Manuel est en bonne santé et qu’il est appelé, il ne dira certainement pas non," avance-t-il au micro du Bild.

À 39 ans, le natif de Gelsenkirchen est toujours le gardien numéro un du Bayern Munich. En février, il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026.

L'Allemand est au club depuis juillet 2011. Cela fait donc plus de 14 années qu'il a rejoint la Bavière. Même si sa fin de carrière approche, il ne dira semble-t-il pas non à une dernière aventure avec la Mannschaft pour le prochain Mondial.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Allemagne
Manuel Neuer

Plus de news

Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

17:30
En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

16:00
Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

16:30
OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

16:00
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

15:40
Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines Interview

Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

14:40
📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

15:20
Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

14:20
1
Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

14:00
Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

12:40
2
Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

13:30
1
Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

13:00
Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

12:20
Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

12:00
Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

11:40
28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

11:20
1
"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

11:00
Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

10:30
Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

10:00
Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

09:30
Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

08:30
Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

09:00
Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

08:00
Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

07:00
Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

07:40
Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

07:20
Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

06:30
La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

23:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

21:40
Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

22:30
Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

22:00
L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

21:40
Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

21:00
2
Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

21:20
Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

20:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved