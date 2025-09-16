La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders
L'avenir appartient à la jeunesse. Cela fait des années que c'est le mot d'ordre et c'est de plus en plus le cas en Jupiler Pro League. Beaucoup de jeunes joueurs ont leur chance dans notre compétition et certains d'entre eux impressionnent de plus en plus.

En Jupiler Pro League, le temps de jeu accordé aux jeunes joueurs est en augmentation. C'est ce que montrent les chiffres des saisons précédentes et de l'année dernière.

Selon les chiffres de Transfermarkt, la Jupiler Pro League est la deuxième compétition qui utilise le plus de jeunes joueurs parmi les 20 premières compétitions de l'UEFA. Cela a été annoncé via les réseaux sociaux ce week-end.

De nombreuses opportunités pour les jeunes

"La saison dernière, en Jupiler Pro League, près de 22% du total des minutes de jeu en compétition ont été jouées par un joueur de moins de 21 ans. Seule la Allsvenskan (Suède) devance la Jupiler Pro League!"

Il est notable que les grands championnats se retrouvent tout en bas. L'Espagne est quinzième, l'Angleterre seizième, l'Allemagne dix-septième et l'Italie dix-huitième. En Turquie et en Grèce, les stars vieillissantes sont régulièrement présentes, ce n'est donc pas surprenant.

La Jupiler Pro League fait mieux que l'Eredivisie et le Portugal

C'est différent au Portugal. Bien que ce pays soit réputé pour donner sa chance à de nombreux jeunes via le marché sud-américain, il se classe actuellement quatorzième avec 11,6% du temps de jeu - un peu plus de la moitié par rapport à la Belgique.

Ensuite, si l'on regarde les jeunes joueurs qui ont le plus impressionné en termes de performances et d'expérience, le cabinet d'études CIES ressort avec de nombreuses données et paramètres.

Dans l'un de leurs derniers rapports, ils ont répertorié les 200 meilleurs joueurs de moins de 20 ans dans les championnats européens. Le pourcentage maximal de Lamine Yamal est de 97,7% et ce n'est pas surprenant. Le deuxième joueur vient également du Barça : Pau Cubarsi. Le podium est complété par Warren Zaïre-Emery du PSG.

Anderlecht, Genk, Westerlo et le Club Bruges se démarquent dans notre pays

En Jupiler Pro League, on trouve également de jeunes talents prometteurs. Six joueurs de notre championnat ont une place dans le top 200 du CIES. Le meilleur d'entre eux en Belgique est actuellement... Yasin Özcan du RSC Anderlecht, très prometteur mais qu'on a encore peu eu l'occasion de voir jouer - et même pas une minute en D1A. 

Le deuxième au classement - Kos Karetsas - n'est bien sûr pas une surprise, tandis que le troisième est une nouvelle recrue estivale : Mamadou Diakhon du Club Bruges. 

